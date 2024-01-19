Малина Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалина Пелагея Васильевна

Малина Пелагея Васильевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малин Василий Александрович

Мать: Малина Анисья Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close