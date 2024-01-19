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Малина Пелагея Васильевна
Малина Пелагея Васильевна
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Малин Василий Александрович
1832 г.р.
Мать
Малина Анисья Петровна
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Малин Василий Александрович
Мать:
Малина Анисья Петровна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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