Малина (Кондратьева) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Малина Дарья Александровна
Отец ребёнка: Малин Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Малин Александр Филиппович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Малин Василий Александрович
Отец ребёнка: Малин Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завидонова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Малин Александр Филиппович
Смерть
1855