Малина (Кондратьева) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малина (Кондратьева) Анна Семеновна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1797

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Малина Дарья Александровна

Отец ребёнка: Малин Александр Филиппович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Малин Пётр Александрович

Отец ребёнка: Малин Александр Филиппович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Малин Василий Александрович

Отец ребёнка: Малин Александр Филиппович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завидонова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Малин Александр Филиппович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1855
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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