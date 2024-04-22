Завидонова (Малина) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавидонова (Малина) Ирина Александровна

Завидонова (Малина) Ирина Александровна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малин Александр Филиппович

Мать: Малина Анна Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Завидонов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Завидонов Василий Антонович

Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Завидонов Иван Антонович

Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Завидонов Игнатий Антонович

Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Завидонова Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Завидонова Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завидонова Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завидонов Антон Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close