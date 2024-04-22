Завидонова (Малина) Ирина Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малин Александр Филиппович
Мать: Малина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Завидонов Михаил Антонович
Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Завидонов Василий Антонович
Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Завидонов Игнатий Антонович
Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Завидонова Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Завидонова Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завидонова Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Завидонов Антон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно