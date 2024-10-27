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Завидонов Михаил Антонович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Завидонов Антон Михайлович

Мать: Завидонова (Малина) Ирина Александровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Завидонов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Назарова (Завидонова) Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Завидонов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Каюшина (Завидонова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Завидонов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Завидонова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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