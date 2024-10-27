Завидонов Михаил Антонович
Место рождения
Дата рождения1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Завидонов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Назарова (Завидонова) Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Завидонов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Каюшина (Завидонова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Завидонов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Завидонова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Завидонова (Сапожкина) Федосья Ивановна