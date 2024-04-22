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Малин Александр Филиппович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малин Филипп Васильевич

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Малина Дарья Александровна

Мать ребёнка: Малина Анна Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Малин Пётр Александрович

Мать ребёнка: Малина Анна Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Малин Василий Александрович

Мать ребёнка: Малина Анна Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завидонова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Малина Анна Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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