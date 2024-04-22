Малин Александр Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Малина Дарья Александровна
Мать ребёнка: Малина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Малина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Малин Василий Александрович
Мать ребёнка: Малина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завидонова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Малина Анна Семеновна