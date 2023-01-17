Худяковский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1862
Дата смерти23.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1862
Отец: Худяковский Флегонт
Мать: Худяковская Клеопатра
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Никольская (малкина) Елизавета
Мать ребёнка: Худяковская Александра
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Худяковская Александра
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Худяковская Александра
Тобольск
Рождение ребёнка
1889
Сын: Худяковский Михаил
Мать ребёнка: Худяковская Александра
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Фофанова Нина
Мать ребёнка: Худяковская Александра
Тобольск
Рождение ребёнка
1891
Сын: Худяковский Николай
Мать ребёнка: Худяковская Александра
Тобольск
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Митропольская Екатерина
Мать ребёнка: Худяковская Александра
Рождение ребёнка
25.10.1894
Мать ребёнка: Худяковская Александра
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Худяковская Александра
Рождение ребёнка
28.12.1903
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Худяковская Александра
Тобольск
Рождение ребёнка
1905
Сын: Худяковский Гавриил
Мать ребёнка: Худяковская Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худяковская Александра
Смерть
23.01.1909
Тобольск