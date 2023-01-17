Худяковский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяковский Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1862

Дата смерти

23.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1862

Отец: Худяковский Флегонт

Мать: Худяковская Клеопатра

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Никольская (малкина) Елизавета

Мать ребёнка: Худяковская Александра

Рождение ребёнка
1887

Сын: Худяковский Александр

Мать ребёнка: Худяковская Александра

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Худяковская Александра

Тобольск
Рождение ребёнка
1889

Сын: Худяковский Михаил

Мать ребёнка: Худяковская Александра

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Фофанова Нина

Мать ребёнка: Худяковская Александра

Тобольск
Рождение ребёнка
1891

Сын: Худяковский Николай

Мать ребёнка: Худяковская Александра

Тобольск
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Митропольская Екатерина

Мать ребёнка: Худяковская Александра

Рождение ребёнка
25.10.1894

Сын: Худяковский Константин

Мать ребёнка: Худяковская Александра

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Худяковская Александра

Рождение ребёнка
28.12.1903

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Худяковская Александра

Тобольск
Рождение ребёнка
1905

Сын: Худяковский Гавриил

Мать ребёнка: Худяковская Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худяковская Александра

Смерть
23.01.1909
Тобольск
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