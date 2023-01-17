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Худяковская (Романова) Александра

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

15.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Романов Петр

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Никольская (малкина) Елизавета

Отец ребёнка: Худяковский Владимир

Рождение ребёнка
1887

Сын: Худяковский Александр

Отец ребёнка: Худяковский Владимир

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Худяковский Владимир

Тобольск
Рождение ребёнка
1889

Сын: Худяковский Михаил

Отец ребёнка: Худяковский Владимир

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Фофанова Нина

Отец ребёнка: Худяковский Владимир

Тобольск
Рождение ребёнка
1891

Сын: Худяковский Николай

Отец ребёнка: Худяковский Владимир

Тобольск
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Митропольская Екатерина

Отец ребёнка: Худяковский Владимир

Рождение ребёнка
25.10.1894

Сын: Худяковский Константин

Отец ребёнка: Худяковский Владимир

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Худяковский Владимир

Рождение ребёнка
28.12.1903

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Худяковский Владимир

Тобольск
Рождение ребёнка
1905

Сын: Худяковский Гавриил

Отец ребёнка: Худяковский Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяковский Владимир

Смерть
15.12.1902
Тобольск
Причина смерти: при родах
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