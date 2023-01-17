Худяковская (Романова) Александра
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти15.12.1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Романов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Никольская (малкина) Елизавета
Отец ребёнка: Худяковский Владимир
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Худяковский Владимир
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Худяковский Владимир
Тобольск
Рождение ребёнка
1889
Сын: Худяковский Михаил
Отец ребёнка: Худяковский Владимир
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Фофанова Нина
Отец ребёнка: Худяковский Владимир
Тобольск
Рождение ребёнка
1891
Сын: Худяковский Николай
Отец ребёнка: Худяковский Владимир
Тобольск
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Митропольская Екатерина
Отец ребёнка: Худяковский Владимир
Рождение ребёнка
25.10.1894
Отец ребёнка: Худяковский Владимир
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Худяковский Владимир
Рождение ребёнка
28.12.1903
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Худяковский Владимир
Тобольск
Рождение ребёнка
1905
Сын: Худяковский Гавриил
Отец ребёнка: Худяковский Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Худяковский Владимир
Смерть
15.12.1902
Тобольск
Причина смерти: при родах