Худяковская (Спасская) Клеопатра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти21.10.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Спасский Архип
Мать: Спасская Ирина
Рождение ребёнка
09.10.1855
Сын: Худяковский Иван
Отец ребёнка: Худяковский Флегонт
Рождение ребёнка
06.04.1858
Дочь: Аргентова Александра
Отец ребёнка: Худяковский Флегонт
Рождение ребёнка
25.10.1859
Сын: Худяковский Дмитрий
Отец ребёнка: Худяковский Флегонт
Рождение ребёнка
18.06.1862
Сын: Худяковский Владимир
Отец ребёнка: Худяковский Флегонт
Рождение ребёнка
20.11.1864
Сын: Худяковский Николай
Отец ребёнка: Худяковский Флегонт
Рождение ребёнка
09.04.1869
Сын: Худяковский Леонид
Отец ребёнка: Худяковский Флегонт
Рождение ребёнка
25.07.1871
Дочь: Белякова Анна
Отец ребёнка: Худяковский Флегонт
Смерть
21.10.1891