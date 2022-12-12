Худяковская (Спасская) Клеопатра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудяковская (Спасская) Клеопатра

Худяковская (Спасская) Клеопатра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

21.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Спасский Архип

Мать: Спасская Ирина

Рождение ребёнка
09.10.1855

Сын: Худяковский Иван

Отец ребёнка: Худяковский Флегонт

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1858

Дочь: Аргентова Александра

Отец ребёнка: Худяковский Флегонт

Рождение ребёнка
25.10.1859

Сын: Худяковский Дмитрий

Отец ребёнка: Худяковский Флегонт

Рождение ребёнка
18.06.1862

Сын: Худяковский Владимир

Отец ребёнка: Худяковский Флегонт

Рождение ребёнка
20.11.1864

Сын: Худяковский Николай

Отец ребёнка: Худяковский Флегонт

Рождение ребёнка
09.04.1869

Сын: Худяковский Леонид

Отец ребёнка: Худяковский Флегонт

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1871

Дочь: Белякова Анна

Отец ребёнка: Худяковский Флегонт

Смерть
21.10.1891
Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close