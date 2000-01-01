Фофанова (Худяковская) Нина
Место рожденияТобольск
Дата рождения1890
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Худяковский Владимир
Мать: Худяковская Александра
Тобольск
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Стельмашенко Ольга
Отец ребёнка: Фофанов Николай Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фофанов Олег
Отец ребёнка: Фофанов Николай Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943