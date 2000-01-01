Фофанова (Худяковская) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофанова (Худяковская) Нина

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Место рождения

Тобольск

Дата рождения

1890

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Худяковский Владимир

Мать: Худяковская Александра

Тобольск
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Стельмашенко Ольга

Отец ребёнка: Фофанов Николай Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фофанов Олег

Отец ребёнка: Фофанов Николай Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фофанов Николай Моисеевич

Смерть
1943
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