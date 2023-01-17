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Худяковский Александр

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Худяковский Владимир

Мать: Худяковская Александра

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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