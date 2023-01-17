Худяковский Александр
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Худяковский Владимир
Мать: Худяковская Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния