Худяковский Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1894
Дата смерти18.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1894
Отец: Худяковский Владимир
Мать: Худяковская Александра
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худяковская Варвара
Смерть
18.04.1957