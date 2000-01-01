Худяковский Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяковский Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1894

Дата смерти

18.04.1957

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1894

Отец: Худяковский Владимир

Мать: Худяковская Александра

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худяковская Варвара

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худяковская Варвара

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худяковская Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худяковская Варвара

Смерть
18.04.1957
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