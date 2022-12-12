Худяковский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяковский Михаил

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Худяковский Владимир

Мать: Худяковская Александра

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.12.1920

Сын: Худяковский Аркадий

Мать ребёнка: Худяковская Валентина

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.05.1923

Дочь: Кузнецова Елена

Мать ребёнка: Худяковская Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худяковская Валентина

Смерть
1962
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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