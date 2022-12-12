Худяковский Михаил
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Худяковский Владимир
Мать: Худяковская Александра
Рождение ребёнка
31.12.1920
Сын: Худяковский Аркадий
Мать ребёнка: Худяковская Валентина
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.05.1923
Дочь: Кузнецова Елена
Мать ребёнка: Худяковская Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худяковская Валентина
Смерть
1962
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область