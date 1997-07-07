Живаева (Плешакова) Варвара Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живаева (Плешакова) Варвара Максимовна

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.11.1915 ст.

Дата смерти

07.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1915 ст.

Отец: Плешаков Максим Даниилович

Мать: Плешакова Мария Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Книга записей актов гражданского состояния МО "Кузоватовский район Ульяновской области"
Бракосочетание
Между 1938 и 1940

Муж: Кечкин Алексей Сидорович

Рождение ребёнка
20.10.1940

Сын: Кечкин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Кечкин Алексей Сидорович

Бракосочетание
08.07.1946

Муж: Живаев Федор Семенович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Паспорт
Рождение ребёнка
17.06.1947

Дочь: Ладягина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Живаев Федор Семенович

Рождение ребёнка
13.08.1949

Сын: Живаев Виктор Федорович

Отец ребёнка: Живаев Федор Семенович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Живаев Федор Семенович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1955

Сын: Живаев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Живаев Федор Семенович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.07.1997
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Общий атеросклероз | Книга записей актов гражданского состояния МО "Кузоватовский район Ульяновской области"
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