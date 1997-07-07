Живаева (Плешакова) Варвара Максимовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1915 ст.
Дата смерти07.07.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1915 ст.
Книга записей актов гражданского состояния МО "Кузоватовский район Ульяновской области"
Бракосочетание
Между 1938 и 1940
Рождение ребёнка
20.10.1940
Сын: Кечкин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Кечкин Алексей Сидорович
Бракосочетание
08.07.1946
Паспорт
Рождение ребёнка
17.06.1947
Дочь: Ладягина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Живаев Федор Семенович
Рождение ребёнка
13.08.1949
Отец ребёнка: Живаев Федор Семенович
Рождение ребёнка
26.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Живаев Федор Семенович
Рождение ребёнка
21.08.1955
Сын: Живаев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Живаев Федор Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.07.1997
Причина смерти: Общий атеросклероз | Книга записей актов гражданского состояния МО "Кузоватовский район Ульяновской области"