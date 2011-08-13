Ладягина (Живаева) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1947
Дата смерти13.08.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1947
Отец: Живаев Федор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ладягин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ладягин Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.08.2011