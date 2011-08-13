Ладягина (Живаева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладягина (Живаева) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1947

Дата смерти

13.08.2011

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1947

Отец: Живаев Федор Семенович

Мать: Живаева Варвара Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладягин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладягин Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладягин Николай Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.08.2011
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