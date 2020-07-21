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Живаев Виктор Федорович

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.08.1949

Дата смерти

21.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1949

Отец: Живаев Федор Семенович

Мать: Живаева Варвара Максимовна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живаева Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живаева Тамара Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
21.07.2020
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: Отек легких
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