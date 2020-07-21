Живаев Виктор Федорович
Место рождения
Дата рождения13.08.1949
Дата смерти21.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1949
Отец: Живаев Федор Семенович
Рождение ребёнка
17.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Живаева Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.2020
Причина смерти: Отек легких