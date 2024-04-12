Плешакова (Юрина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиОколо 1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Отец: Юрин Иван Васильевич
Бракосочетание
31.01.1905 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1905 ст.
Сын: Плешаков Николай Максимович
Отец ребёнка: Плешаков Максим Даниилович
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1907 ст.
Сын: Плешаков Селиверст Максимович
Отец ребёнка: Плешаков Максим Даниилович
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.
Дочь: Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Плешаков Максим Даниилович
02.10.1913 Параскева. Максим Данилов Плешаков, Мария Иванова. Крёстные Федор Федоров Архиппов, кр. Девица Анастасия Данилова Стулкова. 286об-287 | Метрическая книга Николаевской церкви с. Томылово за ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1915 ст.
Дочь: Живаева Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Плешаков Максим Даниилович
Книга записей актов гражданского состояния МО "Кузоватовский район Ульяновской области"
Место жительства
После 1930
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Место жительства
Около 1946
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1946
2023 06 22 "Владимир, я сейчас у т. Вали Садовниковой, она рассказала мне, что Мария, жена Максима, умерла и похоронен в Томылово, точно не помнит день и год, но говорит, что ей в ту пору было примерн... Показать все