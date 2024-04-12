Плешакова (Юрина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешакова (Юрина) Мария Ивановна

Плешакова (Юрина) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

Около 1946

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: Юрин Иван Васильевич

Мать: не указана

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1905 ст.

Муж: Плешаков Максим Даниилович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1905 ст.

Сын: Плешаков Николай Максимович

Отец ребёнка: Плешаков Максим Даниилович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1907 ст.

Сын: Плешаков Селиверст Максимович

Отец ребёнка: Плешаков Максим Даниилович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.

Дочь: Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Плешаков Максим Даниилович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
02.10.1913 Параскева. Максим Данилов Плешаков, Мария Иванова. Крёстные Федор Федоров Архиппов, кр. Девица Анастасия Данилова Стулкова. 286об-287 | Метрическая книга Николаевской церкви с. Томылово за ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1915 ст.

Дочь: Живаева Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Плешаков Максим Даниилович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Книга записей актов гражданского состояния МО "Кузоватовский район Ульяновской области"
Место жительства
После 1930
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Место жительства
Около 1946
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Около 1946
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
2023 06 22 "Владимир, я сейчас у т. Вали Садовниковой, она рассказала мне, что Мария, жена Максима, умерла и похоронен в Томылово, точно не помнит день и год, но говорит, что ей в ту пору было примерн... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close