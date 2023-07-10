Кечкин Алексей Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Кечкин Сидор
Мать: Кечкина Вера Архиповна
Бракосочетание
Между 1938 и 1940
Рождение ребёнка
20.10.1940
Сын: Кечкин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Живаева Варвара Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
радист
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
?.04.1942
Брянск, город Брянск, Брянская область
Погиб в ВОВ. Считается пропавшим без вести | КП Ульяновской области