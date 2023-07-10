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Кечкин Алексей Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Кечкин Сидор

Мать: Кечкина Вера Архиповна

Бракосочетание
Между 1938 и 1940

Жена: Живаева Варвара Максимовна

Рождение ребёнка
20.10.1940

Сын: Кечкин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Живаева Варвара Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
радист
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
?.04.1942
Брянск, город Брянск, Брянская область
Погиб в ВОВ. Считается пропавшим без вести | КП Ульяновской области