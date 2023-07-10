Кечкин Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кечкин Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кечкин Алексей Сидорович

Мать ребёнка: Кечкина Вера Архиповна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Абрамова Анастасия Сидоровна

Мать ребёнка: Кечкина Вера Архиповна

Рождение ребёнка
04.02.1926

Дочь: Котикова Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Кечкина Вера Архиповна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кечкин Семен Сидорович

Мать ребёнка: Кечкина Вера Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кечкина Вера Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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