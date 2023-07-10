Кечкин Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Кечкина Вера Архиповна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Абрамова Анастасия Сидоровна
Мать ребёнка: Кечкина Вера Архиповна
Рождение ребёнка
04.02.1926
Дочь: Котикова Мария Сидоровна
Мать ребёнка: Кечкина Вера Архиповна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Кечкина Вера Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кечкина Вера Архиповна
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно