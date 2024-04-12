Кечкина (Марясева) Вера Архиповна
Место рождения
Дата рождения17.09.1890 ст.
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1890 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Крещение
22.09.1890 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Кечкин Сидор
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Абрамова Анастасия Сидоровна
Отец ребёнка: Кечкин Сидор
Рождение ребёнка
04.02.1926
Дочь: Котикова Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Кечкин Сидор
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Кечкин Сидор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кечкин Сидор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1973