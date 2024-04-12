Кечкина (Марясева) Вера Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кечкина (Марясева) Вера Архиповна

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.09.1890 ст.

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1890 ст.

Отец: Живаев Архип Семенович

Мать: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Крещение
22.09.1890 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кечкин Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Кечкин Сидор

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Абрамова Анастасия Сидоровна

Отец ребёнка: Кечкин Сидор

Рождение ребёнка
04.02.1926

Дочь: Котикова Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Кечкин Сидор

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кечкин Семен Сидорович

Отец ребёнка: Кечкин Сидор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кечкин Сидор

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1973
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
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