Котикова (Кечкина) Мария Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1926
Дата смерти22.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1926
Отец: Кечкин Сидор
Мать: Кечкина Вера Архиповна
Рождение ребёнка
29.10.1951
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Котиков Николай
Самарканд, город, Узбекская ССР, Средняя Азия, СССР
Рождение ребёнка
01.10.1960
Дочь: Малахова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Котиков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котиков Николай
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.12.2006