Котикова (Кечкина) Мария Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котикова (Кечкина) Мария Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1926

Дата смерти

22.12.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1926

Отец: Кечкин Сидор

Мать: Кечкина Вера Архиповна

Рождение ребёнка
29.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котиков Николай

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Котиков Николай

Самарканд, город, Узбекская ССР, Средняя Азия, СССР
Рождение ребёнка
01.10.1960

Дочь: Малахова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Котиков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котиков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котиков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котиков Николай

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.12.2006