Плешаков Максим Даниилович
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смерти31.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Бракосочетание
31.01.1905 ст.
Жена: Плешакова Мария Ивановна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1905 ст.
Сын: Плешаков Николай Максимович
Мать ребёнка: Плешакова Мария Ивановна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1907 ст.
Сын: Плешаков Селиверст Максимович
Мать ребёнка: Плешакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Плешакова Мария Ивановна
02.10.1913 Параскева. Максим Данилов Плешаков, Мария Иванова. Крёстные Федор Федоров Архиппов, кр. Девица Анастасия Данилова Стулкова. 286об-287 | Метрическая книга Николаевской церкви с. Томылово за ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1915 ст.
Дочь: Живаева Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Плешакова Мария Ивановна
Книга записей актов гражданского состояния МО "Кузоватовский район Ульяновской области"
Место жительства
Между 1928 и 1935
Туркестан, городская администрация Туркестан, Туркестанская область
Место жительства
После 1930
Адрес проживания: Чимкент, Калашникова 104 (нов. - ул. С.Садыкулова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.03.1968
Место смерти: городской психдиспансер | Книга регистрации актов гражданского состояния ЗАГС г. Шымкент