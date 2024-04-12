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Плешаков Максим Даниилович

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

31.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Плешаков Даниил Васильевич

Мать: Плешакова Татьяна Карповна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1905 ст.

Жена: Плешакова Мария Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1905 ст.

Сын: Плешаков Николай Максимович

Мать ребёнка: Плешакова Мария Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1907 ст.

Сын: Плешаков Селиверст Максимович

Мать ребёнка: Плешакова Мария Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Плешакова Мария Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
02.10.1913 Параскева. Максим Данилов Плешаков, Мария Иванова. Крёстные Федор Федоров Архиппов, кр. Девица Анастасия Данилова Стулкова. 286об-287 | Метрическая книга Николаевской церкви с. Томылово за ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1915 ст.

Дочь: Живаева Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Плешакова Мария Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Книга записей актов гражданского состояния МО "Кузоватовский район Ульяновской области"
Место жительства
Между 1928 и 1935
Туркестан, городская администрация Туркестан, Туркестанская область
Место жительства
После 1930
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Адрес проживания: Чимкент, Калашникова 104 (нов. - ул. С.Садыкулова)
Место жительства
Неизвестно
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Смерть
31.03.1968
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Место смерти: городской психдиспансер | Книга регистрации актов гражданского состояния ЗАГС г. Шымкент
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