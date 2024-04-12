Живаев Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения22.09.1917
Дата смерти30.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1917
Отец: Марясев Семен Архипович
Работа или профессия
14.11.1936
Драгомирово (Пролетарская), станция, Таджикская ССР, Средняя Азия, СССР
Стрелочник | Место работы: Государственное каменноугольное предприятие "Сулюкта" Должность: Стрелочник
Бракосочетание
Около 1936
Жена: Живаева Анна Матвеевна
Работа или профессия
14.02.1937
Драгомирово (Пролетарская), станция, Таджикская ССР, Средняя Азия, СССР
Государственное каменноугольное предприятия "Сулюкта"
Работа или профессия
17.02.1937
Ленинабад, город, Согдийская область, Таджикская ССР, Средняя Азия, СССР
рядовой вахтер | Место работы: Кансайское рудоуправление Н.К.Т.П. Главцветмет Должность: рядовой вахтер
Рождение ребёнка
17.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Живаева Анна Матвеевна
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Рождение ребёнка
22.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Живаева Анна Матвеевна
Работа или профессия
12.12.1940
Кивач, непассажирская станция, Кузоватовский р-н, Ульяновская область, Российская Федерация
Дежурный станции | Место работы: ст. Кивач Сызранского отделения Куйбышевской ж/д Должность: Дежурный станции | Приказ № 311
Работа или профессия
15.05.1941
Кивач, непассажирская станция, Кузоватовский р-н, Ульяновская область, Российская Федерация
Должность: Заместитель начальника разъезда Место работы: ст. Кивач Сызранского отделения Куйбышевской ж/д | приказ № ДН 168
Рождение ребёнка
19.09.1941
Сын: Живаев Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Живаева Анна Матвеевна
Работа или профессия
24.01.1944
Кивач, непассажирская станция, Кузоватовский р-н, Ульяновская область, Российская Федерация
Должность: Дежурный станции Место работы: ст. Кивач Сызранского отделения Куйбышевской ж/д | приказ № 21 ДН-1 от 24/01/1944
Рождение ребёнка
28.06.1945
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Живаева Анна Матвеевна
Бракосочетание
08.07.1946
Паспорт
Рождение ребёнка
17.06.1947
Дочь: Ладягина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Живаева Варвара Максимовна
Работа или профессия
31.03.1948
Кивач, непассажирская станция, Кузоватовский р-н, Ульяновская область, Российская Федерация
Должность: старший стрелочник разъезда Место работы: ст. Кивач Сызранского отделения Куйбышевской ж/д | приказ № 129
Работа или профессия
07.01.1949
Кивач, непассажирская станция, Кузоватовский р-н, Ульяновская область, Российская Федерация
Должность: Дежурный станции Место работы: ст. Кивач Сызранского отделения Куйбышевской ж/д | приказ № 7
Рождение ребёнка
13.08.1949
Мать ребёнка: Живаева Варвара Максимовна
Образование
15.09.1950
Образовательное учреждение: Куйбышевская техническая дортехшкола Специальность: начальник станции Курсы начальников станций | приказ № 73
Награда
23.03.1951
Премия в размере среднемесячного заработка | приказ № 226 от 23/03/1951
Награда
10.04.1951
Благодарность за успешное выполнение взятых соц. обязательств | приказ № 221/НОД от10/04/1951
Образование
08.09.1951
Образовательное учреждение: Куйбышевская техническая дортехшкола Специальность: начальник станции Курсы начальников станций
Работа или профессия
17.09.1951
Должность: Дежурный станции Место работы: ст. Безводовка Сызранского отделения Куйбышевской ж/д | приказ № 71
Рождение ребёнка
26.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Живаева Варвара Максимовна
Работа или профессия
17.12.1951
Чернавка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Должность: Начальник станции Место работы: ст. Чернавка | приказ № 93/НОДОЗ от 17/12/1951
Работа или профессия
22.06.1953
Должность: Запасной агент (ДСП) Место работы: ст. Кивач, Безводовка, Коромысловка, Рачейка, Кузоватово | приказ № 58/НОДОЗ от 17/06/1953
Работа или профессия
23.12.1954
Должность: Начальник разъезда Место работы: 2-й район УЖДЛ | приказ № 15 от 19/01/1955
Путешествие
23.12.1954
Место командировки: Строительство 505 УЖДЛ Строительство 505 - Дислокация: Монголия (МНР), в р-не г.Сухэ-Батор (8 км к югу от советско-монгольской границы) [1]; Бурят-Монгольская АССР, ст. Наушки Вост... Показать все
Путешествие
14.08.1955
Место командировки: Сызранское отделение Куйбышевской ж/д | Распоряжения Министерства Путей Сообщения
Рождение ребёнка
21.08.1955
Сын: Живаев Владимир Федорович
Мать ребёнка: Живаева Варвара Максимовна
Работа или профессия
04.09.1955
Жихаревка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Должность: Дежурный станции Место работы: ст. Жихаревка Сызранского отделения Куйбышевской ж/д | приказ № 190 НОДОЗ-3 от 12/09/1955
Работа или профессия
11.11.1955
Кивач, непассажирская станция, Кузоватовский р-н, Ульяновская область, Российская Федерация
Должность: Дежурный станции Место работы: ст. Кивач Сызранского отделения Куйбышевской ж/д | приказ № 229 НОДОЗ-3 от 09/11/1955
Работа или профессия
01.04.1960
Кивач, непассажирская станция, Кузоватовский р-н, Ульяновская область, Российская Федерация
Место работы: Рузаевское отделение Куйбышевской ж/д ст. Кивач из Сызранского отделения ж/д передана в Рузаевское ОЖД | приказ № 49 НОД от 31/03/1960
Работа или профессия
01.04.1960
Кивач, непассажирская станция, Кузоватовский р-н, Ульяновская область, Российская Федерация
Должность: Дежурный станции Место работы: ст. Кивач Рузаевского отделения Куйбышевской ж/д | приказ № 175 НОД
Работа или профессия
05.04.1962
Должность: Дежурный станции Место работы: ст. Безводовка Рузаевского отделения Куйбышевской ж/д | приказ № 33 НОД
Награда
06.04.1963
Благодарность за добросовестное отношение к служебным обязанностям, успешное преодоление зимних трудностей и обеспечение бесперебойного пропуска поездов по станции
Награда
27.04.1963
Награжден значком № 116066 ДОРПРОФСОЖа "Отличник социалистического соревнования железнодорожного транспорта"
Образование
?.04.1963
Образовательное учреждение: Рузаевское отделение Куйбышевской ж/д Специальность: дежурный по станции
Образование
25.07.1963
Образовательное учреждение: Рузаевское отделение Куйбышевской ж/д Специальность: дежурный по станции
Работа или профессия
10.04.1966
ст. 47 "е" КЗОТ: Трудовой договор, заключенный на срок неопределенный, а равно срочный договор до истечения его срока, может быть расторгнут по требованию нанимателя, кроме предусмотренных ст. ст. 36 ... Показать все
Работа или профессия
28.04.1966
Разнорабочий | Место работы: совхоз "Безводовский" Должность: Разнорабочий | приказ № 49
Работа или профессия
04.01.1968
Должность: Разнорабочий Место работы: совхоз "Студенецкий" | приказ № 4
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дежурный по ж/д станции (Безводовка, Кивач); начальник станции Чернавка; в армии служил писарем
Смерть
30.01.1981
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, артеросклероз, кардиосклероз | Болел 3 дня, отказался ехать в больницу, болевой шок. | Книга регистрации актов о смерти