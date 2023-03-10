Федукина (Гаврикова) Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федукина (Гаврикова) Матрёна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1879

Дата смерти

01.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1879

Отец: Гавриков-Новиков Петр Никитов

Мать: Гаврикова Пелагея Трофимова

В метрической книге церкви села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1879 год имеется актовая запись №87 от 4 ноября о рождении 1 ноября у отставного рядового солдата деревни Верхов Петра... Показать все
Бракосочетание
05.11.1901

Муж: Федукин Павел Степанович

деревня Верхов
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии имеется актовая запись за №34 о бракосочетании 5 ноября 1901 года крестьянина деревни Верхов Павла С... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1904

Дочь: Чеснокова Анна Павловна

Отец ребёнка: Федукин Павел Степанович

деревня Курдюмские Вершины
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1904 год имеется актовая запись за номером 60 о рождении 26 июня у крестьянина деревни Верхов Павла Степанова Федукина и законной жены ег... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1907

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Федукин Павел Степанович

Рождение ребёнка
28.03.1912

Сын: Федукин Поликарп Павлов

Отец ребёнка: Федукин Павел Степанович

Рождение ребёнка
15.08.1923

Сын: Федукин Иван Павлович

Отец ребёнка: Федукин Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Мария Павловна

Отец ребёнка: Федукин Павел Степанович

Смерть
01.05.1964
Похороны
Неизвестно
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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