Федукина (Гаврикова) Матрёна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1879
Дата смерти01.05.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1879
В метрической книге церкви села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1879 год имеется актовая запись №87 от 4 ноября о рождении 1 ноября у отставного рядового солдата деревни Верхов Петра... Показать все
Бракосочетание
05.11.1901
деревня Верхов
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии имеется актовая запись за №34 о бракосочетании 5 ноября 1901 года крестьянина деревни Верхов Павла С... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1904
Дочь: Чеснокова Анна Павловна
Отец ребёнка: Федукин Павел Степанович
деревня Курдюмские Вершины
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1904 год имеется актовая запись за номером 60 о рождении 26 июня у крестьянина деревни Верхов Павла Степанова Федукина и законной жены ег... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1907
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Федукин Павел Степанович
Рождение ребёнка
28.03.1912
Отец ребёнка: Федукин Павел Степанович
Рождение ребёнка
15.08.1923
Отец ребёнка: Федукин Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Мария Павловна
Отец ребёнка: Федукин Павел Степанович
Смерть
01.05.1964
Похороны
Неизвестно
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область