Красноармейск
Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1145Голый Карамыш (Бальзер), колон. нем.при рч. Голом Карамыше.1123038923272313Церковь лютеранская 1. Училище. Базар. Заводов 59.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
579. Голый Карамыш (Бальцер), селение колонистов, при речке Карамыше, дворов 593, жителей 5981, церковь лютеранская, школа, 36 лавок, 11 ветряных мельниц, водяная мельниц Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622101001г Красноармейскгород