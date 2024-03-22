Федукин Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения08.01.1882
Дата смерти12.12.1946
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1882
В Метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1882 год имеется актовая запись за №7 о рождении 8 января у отставного рядового Степана Герасимова Федукина и законной жены его Матроны ... Показать все
Крещение
10.01.1882
Восприемники: деревни Верхов государственный крестьянин Пётр Пименов Федукин и Саратовской мещанки вдовы Пелагеи Тихоновой дочь девица Александра Ананиева. ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.398а.Л.203.
Бракосочетание
05.11.1901
деревня Верхов
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии имеется актовая запись за №34 о бракосочетании 5 ноября 1901 года крестьянина деревни Верхов Павла С... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1904
Дочь: Чеснокова Анна Павловна
Мать ребёнка: Федукина Матрёна Петровна
деревня Курдюмские Вершины
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1904 год имеется актовая запись за номером 60 о рождении 26 июня у крестьянина деревни Верхов Павла Степанова Федукина и законной жены ег... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1907
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Федукина Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
28.03.1912
Мать ребёнка: Федукина Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
15.08.1923
Мать ребёнка: Федукина Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Мария Павловна
Мать ребёнка: Федукина Матрёна Петровна
Смерть
12.12.1946
Похороны
Неизвестно
неизвестно