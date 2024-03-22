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Федукин Павел Степанович

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Место рождения

Верхний Курдюм, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.01.1882

Дата смерти

12.12.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1882

Отец: Федукин Степан Герасимов

Мать: Федукина Матрёна Ананиева

Верхний Курдюм, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
В Метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1882 год имеется актовая запись за №7 о рождении 8 января у отставного рядового Степана Герасимова Федукина и законной жены его Матроны ... Показать все
Крещение
10.01.1882
Восприемники: деревни Верхов государственный крестьянин Пётр Пименов Федукин и Саратовской мещанки вдовы Пелагеи Тихоновой дочь девица Александра Ананиева. ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.398а.Л.203.
Бракосочетание
05.11.1901

Жена: Федукина Матрёна Петровна

деревня Верхов
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии имеется актовая запись за №34 о бракосочетании 5 ноября 1901 года крестьянина деревни Верхов Павла С... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1904

Дочь: Чеснокова Анна Павловна

Мать ребёнка: Федукина Матрёна Петровна

деревня Курдюмские Вершины
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм за 1904 год имеется актовая запись за номером 60 о рождении 26 июня у крестьянина деревни Верхов Павла Степанова Федукина и законной жены ег... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1907

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Федукина Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
28.03.1912

Сын: Федукин Поликарп Павлов

Мать ребёнка: Федукина Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
15.08.1923

Сын: Федукин Иван Павлович

Мать ребёнка: Федукина Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Мария Павловна

Мать ребёнка: Федукина Матрёна Петровна

Смерть
12.12.1946
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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