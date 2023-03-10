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Гаврикова Пелагея Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

10.02.1904

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Федукин Трофим Дмитриев

Мать: Федукина Акулина Куприянова

Рождение ребёнка
27.12.1875

Дочь: Анисья Петрова

Отец ребёнка: Гавриков-Новиков Петр Никитов

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №89 о рождении у в бессрочном отпуске рядового Петра Никитина Гав... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1877

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Гавриков-Новиков Петр Никитов

В метрической книге села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1877 год имеется актовая запись о рождении 2 февраля 1877 года у в бессрочном отпуске рядового солдата Петра Никитина Гаврико... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: Федукина Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Гавриков-Новиков Петр Никитов

В метрической книге церкви села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1879 год имеется актовая запись №87 от 4 ноября о рождении 1 ноября у отставного рядового солдата деревни Верхов Петра... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1882

Сын: Гавриков Михаил Петров

Отец ребёнка: Гавриков-Новиков Петр Никитов

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1882 год имеется актовая запись №65 о рождении 23 сентября у отставного рядового Петра Никитина Г... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Гавриков-Новиков Петр Никитов

Рождение ребёнка
12.09.1889

Сын: Гавриков Никита Петров

Отец ребёнка: Гавриков-Новиков Петр Никитов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Иван Петров

Отец ребёнка: Гавриков-Новиков Петр Никитов

Смерть
10.02.1904
Верхний Курдюм, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
52 лет от удушья номер4 ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.2165.ЛЛ.50об.-51.
Похороны
13.02.1904
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