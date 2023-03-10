(Гаврикова) Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гаврикова) Анисья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1877

Дата смерти

06.04.1878

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1877

Отец: Гавриков-Новиков Петр Никитов

Мать: Гаврикова Пелагея Трофимова

В метрической книге села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1877 год имеется актовая запись о рождении 2 февраля 1877 года у в бессрочном отпуске рядового солдата Петра Никитина Гаврико... Показать все
Смерть
06.04.1878
Причина смерти: от кори | В метрической книге села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1878 год имеется актовая запись о смерти 6 апреля 1878 года у рядового солдата Петра Никитина Гаври... Показать все
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