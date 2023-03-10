(Гаврикова) Анисья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1877
Дата смерти06.04.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1877
В метрической книге села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1877 год имеется актовая запись о рождении 2 февраля 1877 года у в бессрочном отпуске рядового солдата Петра Никитина Гаврико... Показать все
Смерть
06.04.1878
Причина смерти: от кори | В метрической книге села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1878 год имеется актовая запись о смерти 6 апреля 1878 года у рядового солдата Петра Никитина Гаври... Показать все