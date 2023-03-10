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Гавриков Михаил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1882

Отец: Гавриков-Новиков Петр Никитов

Мать: Гаврикова Пелагея Трофимова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1882 год имеется актовая запись №65 о рождении 23 сентября у отставного рядового Петра Никитина Г... Показать все
Крещение
26.09.1882
Восприемники: государственный крестьянин Феодор Петров Федукин и Бориса Львова Гаврикова дочь девица Анастасия
Смерть
Неизвестно
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