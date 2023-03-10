Гавриков Михаил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1882
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1882 год имеется актовая запись №65 о рождении 23 сентября у отставного рядового Петра Никитина Г... Показать все
Крещение
26.09.1882
Восприемники: государственный крестьянин Феодор Петров Федукин и Бориса Львова Гаврикова дочь девица Анастасия
Смерть
Неизвестно