Гавриков-Новиков Петр Никитов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
27.12.1875
Дочь: Анисья Петрова
Мать ребёнка: Гаврикова Пелагея Трофимова
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №89 о рождении у в бессрочном отпуске рядового Петра Никитина Гав... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1877
Дочь: Анисья Петровна
Мать ребёнка: Гаврикова Пелагея Трофимова
В метрической книге села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1877 год имеется актовая запись о рождении 2 февраля 1877 года у в бессрочном отпуске рядового солдата Петра Никитина Гаврико... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: Федукина Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Гаврикова Пелагея Трофимова
В метрической книге церкви села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1879 год имеется актовая запись №87 от 4 ноября о рождении 1 ноября у отставного рядового солдата деревни Верхов Петра... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1882
Мать ребёнка: Гаврикова Пелагея Трофимова
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1882 год имеется актовая запись №65 о рождении 23 сентября у отставного рядового Петра Никитина Г... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Наталья Петрова
Мать ребёнка: Гаврикова Пелагея Трофимова
Рождение ребёнка
12.09.1889
Мать ребёнка: Гаврикова Пелагея Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Иван Петров
Мать ребёнка: Гаврикова Пелагея Трофимова
Смерть
Неизвестно