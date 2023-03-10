(Гаврикова) Анисья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
27.12.1875
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №89 о рождении у в бессрочном отпуске рядового Петра Никитина Гав... Показать все
Крещение
28.12.1875
Восприемники: Вольский мещанин Иван Гавриилов Симеонов и деревни Верхов государственного крестьянина Стефана Васильева Федукина дочь девица Мария.
Смерть
Неизвестно