Бодяка (Динька) Евфросиния Васильевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
04.02.1853
Рождение ребёнка
27.03.1856
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Рождение ребёнка
15.03.1859
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Рождение ребёнка
08.08.1861
Дочь: Козей Васса Петровна
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Рождение ребёнка
12.08.1864
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Рождение ребёнка
03.04.1866
Дочь: Охонько Ирина Петровна
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Рождение ребёнка
23.04.1869
Дочь: Фостик Елисавета Петровна
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Рождение ребёнка
13.09.1872
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Рождение ребёнка
19.07.1875
Сын: Бодяка Илья Петрович
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Рождение ребёнка
20.09.1877
Дочь: Паливода София Петровна
Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович
Смерть
Неизвестно