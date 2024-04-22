Бодяка (Динька) Евфросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодяка (Динька) Евфросиния Васильевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
04.02.1853

Муж: Бодяка Петр Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.03.1856

Сын: Бодяка Степан Петрович

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.03.1859

Сын: Бодяка Алексей Петрович

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1861

Дочь: Козей Васса Петровна

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1864

Сын: Бодяка Тихон Петрович

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1866

Дочь: Охонько Ирина Петровна

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1869

Дочь: Фостик Елисавета Петровна

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1872

Сын: Бодяка Никита Петрович

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1875

Сын: Бодяка Илья Петрович

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1877

Дочь: Паливода София Петровна

Отец ребёнка: Бодяка Петр Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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