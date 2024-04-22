Бодяка Никита Петрович
Место рождения
Дата рождения13.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1872
Бракосочетание
30.10.1894
Жена: Бодяка Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1895
Дочь: Чепела Харитина Никитовна
Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1898
Дочь: Бодяка Дарья Никитична
Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
08.09.1901
Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
22.07.1903
Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
11.11.1905
Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
26.06.1908
Сын: Бодяка Петр Никитич
Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна
Смерть
Неизвестно