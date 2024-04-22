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Бодяка Никита Петрович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

13.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1872

Отец: Бодяка Петр Никифорович

Мать: Бодяка Евфросиния Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
30.10.1894

Жена: Бодяка Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Дочь: Чепела Харитина Никитовна

Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1898

Дочь: Бодяка Дарья Никитична

Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1901

Сын: Бодяка Иосиф Никитович

Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1903

Сын: Бодяка Трофим Никитич

Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1905

Сын: Бодяка Иван Никитович

Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1908

Сын: Бодяка Петр Никитич

Мать ребёнка: Бодяка Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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