Бодяка (Сидоренко) Сусанна Петровна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
30.10.1894
Рождение ребёнка
01.10.1895
Дочь: Чепела Харитина Никитовна
Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1898
Дочь: Бодяка Дарья Никитична
Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович
Рождение ребёнка
08.09.1901
Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович
Рождение ребёнка
22.07.1903
Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович
Рождение ребёнка
11.11.1905
Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1908
Сын: Бодяка Петр Никитич
Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович
Смерть
Неизвестно