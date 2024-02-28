Бодяка (Сидоренко) Сусанна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодяка (Сидоренко) Сусанна Петровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
30.10.1894

Муж: Бодяка Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Дочь: Чепела Харитина Никитовна

Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1898

Дочь: Бодяка Дарья Никитична

Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1901

Сын: Бодяка Иосиф Никитович

Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1903

Сын: Бодяка Трофим Никитич

Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1905

Сын: Бодяка Иван Никитович

Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1908

Сын: Бодяка Петр Никитич

Отец ребёнка: Бодяка Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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