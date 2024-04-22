Охонько (Бодяка) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения03.04.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1866
Бракосочетание
24.01.1888
Рождение ребёнка
22.01.1890
Дочь: Белецкая Ксения Самуиловна
Отец ребёнка: Охонько Самуил Каллиникович
Рождение ребёнка
26.10.1892
Сын: Охонько Дмитрий Самуилович
Отец ребёнка: Охонько Самуил Каллиникович
Рождение ребёнка
02.03.1895
Дочь: Охонько Ульяна Самуиловна
Отец ребёнка: Охонько Самуил Каллиникович
Рождение ребёнка
25.06.1901
Отец ребёнка: Охонько Самуил Каллиникович
Рождение ребёнка
27.05.1904
Отец ребёнка: Охонько Самуил Каллиникович
Смерть
Неизвестно