Охонько (Бодяка) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Бодяка) Ирина Петровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

03.04.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1866

Отец: Бодяка Петр Никифорович

Мать: Бодяка Евфросиния Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1888

Муж: Охонько Самуил Каллиникович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1890

Дочь: Белецкая Ксения Самуиловна

Отец ребёнка: Охонько Самуил Каллиникович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1892

Сын: Охонько Дмитрий Самуилович

Отец ребёнка: Охонько Самуил Каллиникович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1895

Дочь: Охонько Ульяна Самуиловна

Отец ребёнка: Охонько Самуил Каллиникович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1901

Сын: Охонько Петр Самуилович

Отец ребёнка: Охонько Самуил Каллиникович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.05.1904

Сын: Охонько Иван Самуилович

Отец ребёнка: Охонько Самуил Каллиникович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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