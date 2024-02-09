Охонько Самуил Каллиникович
Место рождения
Дата рождения16.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1868
Отец: Охонько Каллиник Никитич
Мать: Охонько Мария Трофимовна
Бракосочетание
24.01.1888
Жена: Охонько Ирина Петровна
Рождение ребёнка
22.01.1890
Дочь: Белецкая Ксения Самуиловна
Мать ребёнка: Охонько Ирина Петровна
Рождение ребёнка
26.10.1892
Сын: Охонько Дмитрий Самуилович
Мать ребёнка: Охонько Ирина Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1895
Дочь: Охонько Ульяна Самуиловна
Мать ребёнка: Охонько Ирина Петровна
Рождение ребёнка
25.06.1901
Мать ребёнка: Охонько Ирина Петровна
Рождение ребёнка
27.05.1904
Мать ребёнка: Охонько Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно