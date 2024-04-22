Белецкая (Охонько) Ксения Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белецкая (Охонько) Ксения Самуиловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

22.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1890

Отец: Охонько Самуил Каллиникович

Мать: Охонько Ирина Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
18.02.1907

Муж: Белецкий Иван Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1909

Сын: Белецкий Василий Иванович

Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1911

Сын: Белецкий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1911

Сын: Белецкий Тихон Иванович

Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1912

Дочь: Белецкая Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1915

Дочь: Белецкая Мария Ивановна

Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.02.1917

Сын: Белецкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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