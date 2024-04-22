Белецкая (Охонько) Ксения Самуиловна
Место рождения
Дата рождения22.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1890
Бракосочетание
18.02.1907
Рождение ребёнка
25.12.1909
Сын: Белецкий Василий Иванович
Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
15.09.1911
Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
15.09.1911
Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
24.12.1912
Дочь: Белецкая Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
21.01.1915
Дочь: Белецкая Мария Ивановна
Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
24.02.1917
Отец ребёнка: Белецкий Иван Евсеевич
Смерть
Неизвестно