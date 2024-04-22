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Белецкий Иван Евсеевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

04.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1870

Отец: Белецкий Евсевий Яковлевич

Мать: Белецкая Стефанида Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
18.02.1907

Жена: Белецкая Ксения Самуиловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1909

Сын: Белецкий Василий Иванович

Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1911

Сын: Белецкий Михаил Иванович

Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1911

Сын: Белецкий Тихон Иванович

Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1912

Дочь: Белецкая Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1915

Дочь: Белецкая Мария Ивановна

Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.02.1917

Сын: Белецкий Иван Иванович

Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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