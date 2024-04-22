Белецкий Иван Евсеевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1870
Бракосочетание
18.02.1907
Рождение ребёнка
25.12.1909
Сын: Белецкий Василий Иванович
Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна
Рождение ребёнка
15.09.1911
Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна
Рождение ребёнка
15.09.1911
Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна
Рождение ребёнка
24.12.1912
Дочь: Белецкая Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна
Рождение ребёнка
21.01.1915
Дочь: Белецкая Мария Ивановна
Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна
Рождение ребёнка
24.02.1917
Мать ребёнка: Белецкая Ксения Самуиловна
Смерть
Неизвестно