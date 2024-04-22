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Бодяка Степан Петрович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

27.03.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1856

Отец: Бодяка Петр Никифорович

Мать: Бодяка Евфросиния Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1878

Сын: Бодяка Иван Степанович

Мать ребёнка: Бодяка Ефросиния Прокофьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1880

Дочь: Улянченко Евлампия Степановна

Мать ребёнка: Бодяка Ефросиния Прокофьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1885

Дочь: Бодяка Марфа Степановна

Мать ребёнка: Бодяка Ефросиния Прокофьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1888

Дочь: Бодяка Анна Степановна

Мать ребёнка: Бодяка Ефросиния Прокофьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1891

Сын: Бодяка Михаил Степанович

Мать ребёнка: Бодяка Ефросиния Прокофьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодяка Ефросиния Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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