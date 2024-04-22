Бодяка Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения27.03.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1856
Рождение ребёнка
06.01.1878
Мать ребёнка: Бодяка Ефросиния Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.10.1880
Дочь: Улянченко Евлампия Степановна
Мать ребёнка: Бодяка Ефросиния Прокофьевна
Рождение ребёнка
30.08.1885
Дочь: Бодяка Марфа Степановна
Мать ребёнка: Бодяка Ефросиния Прокофьевна
Рождение ребёнка
29.08.1888
Дочь: Бодяка Анна Степановна
Мать ребёнка: Бодяка Ефросиния Прокофьевна
Рождение ребёнка
26.09.1891
Мать ребёнка: Бодяка Ефросиния Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно