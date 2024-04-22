Улянченко (Бодяка) Евлампия Степановна
Место рождения
Дата рождения09.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1880
Бракосочетание
06.05.1902
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1903
Дочь: Рудик Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Уляченко Антоний Иларьевич
Рождение ребёнка
10.03.1906
Дочь: Улянченко Мария Антоновна
Отец ребёнка: Уляченко Антоний Иларьевич
Рождение ребёнка
26.09.1908
Дочь: Улянченко Наталия Антоновна
Отец ребёнка: Уляченко Антоний Иларьевич
Рождение ребёнка
08.09.1911
Дочь: Улянченко Анна Антоновна
Отец ребёнка: Уляченко Антоний Иларьевич
Рождение ребёнка
05.06.1913
Дочь: Улянченко Ефросиния Антоновна
Отец ребёнка: Уляченко Антоний Иларьевич
Смерть
Неизвестно