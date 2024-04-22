Улянченко (Бодяка) Евлампия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Бодяка) Евлампия Степановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

09.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1880

Отец: Бодяка Степан Петрович

Мать: Бодяка Ефросиния Прокофьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
06.05.1902

Муж: Уляченко Антоний Иларьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1903

Дочь: Рудик Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Уляченко Антоний Иларьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1906

Дочь: Улянченко Мария Антоновна

Отец ребёнка: Уляченко Антоний Иларьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1908

Дочь: Улянченко Наталия Антоновна

Отец ребёнка: Уляченко Антоний Иларьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1911

Дочь: Улянченко Анна Антоновна

Отец ребёнка: Уляченко Антоний Иларьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.06.1913

Дочь: Улянченко Ефросиния Антоновна

Отец ребёнка: Уляченко Антоний Иларьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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