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Уляченко Антоний Иларьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

03.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1883

Отец: Улянченко Илларий Петрович

Мать: Улянченко Елена Артемовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
06.05.1902

Жена: Улянченко Евлампия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1903

Дочь: Рудик Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Улянченко Евлампия Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1906

Дочь: Улянченко Мария Антоновна

Мать ребёнка: Улянченко Евлампия Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1908

Дочь: Улянченко Наталия Антоновна

Мать ребёнка: Улянченко Евлампия Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1911

Дочь: Улянченко Анна Антоновна

Мать ребёнка: Улянченко Евлампия Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.06.1913

Дочь: Улянченко Ефросиния Антоновна

Мать ребёнка: Улянченко Евлампия Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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