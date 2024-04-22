Уляченко Антоний Иларьевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1883
Бракосочетание
06.05.1902
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1903
Дочь: Рудик Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Улянченко Евлампия Степановна
Рождение ребёнка
10.03.1906
Дочь: Улянченко Мария Антоновна
Мать ребёнка: Улянченко Евлампия Степановна
Рождение ребёнка
26.09.1908
Дочь: Улянченко Наталия Антоновна
Мать ребёнка: Улянченко Евлампия Степановна
Рождение ребёнка
08.09.1911
Дочь: Улянченко Анна Антоновна
Мать ребёнка: Улянченко Евлампия Степановна
Рождение ребёнка
05.06.1913
Дочь: Улянченко Ефросиния Антоновна
Мать ребёнка: Улянченко Евлампия Степановна
Смерть
Неизвестно