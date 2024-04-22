Улянченко (Шеверда) Елена Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Шеверда) Елена Артемовна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
10.10.1862

Муж: Улянченко Илларий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.11.1863

Сын: Ульянченко Никифор Иларьевич

Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1866

Дочь: Ульянченко Синклитикия Иларьевна

Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1869

Сын: Ульянченко Трифиллий Иларьевич

Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1872

Сын: Ульянченко Фома Иларьевич

Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1874

Дочь: Ульянченко Агриппина Иларьевна

Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.05.1877

Дочь: Дерека Елена Иларьевна

Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1880

Сын: Ульянченко Самсон Иларьевич

Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1880

Сын: Ульянченко Семен Иларьевич

Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1881

Дочь: Ульянченко Анна Иларьевна

Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1883

Сын: Уляченко Антоний Иларьевич

Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
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