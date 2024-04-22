Улянченко (Шеверда) Елена Артемовна
Место рождения
Дата рождения1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
10.10.1862
Рождение ребёнка
12.11.1863
Сын: Ульянченко Никифор Иларьевич
Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович
Рождение ребёнка
23.10.1866
Дочь: Ульянченко Синклитикия Иларьевна
Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович
Рождение ребёнка
12.06.1869
Сын: Ульянченко Трифиллий Иларьевич
Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1872
Сын: Ульянченко Фома Иларьевич
Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович
Рождение ребёнка
22.06.1874
Дочь: Ульянченко Агриппина Иларьевна
Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1877
Дочь: Дерека Елена Иларьевна
Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1880
Сын: Ульянченко Самсон Иларьевич
Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1880
Сын: Ульянченко Семен Иларьевич
Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович
Рождение ребёнка
24.07.1881
Дочь: Ульянченко Анна Иларьевна
Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович
Рождение ребёнка
03.08.1883
Сын: Уляченко Антоний Иларьевич
Отец ребёнка: Улянченко Илларий Петрович