Дерека (Улянченко) Елена Иларьевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1877
Бракосочетание
03.02.1902
Рождение ребёнка
10.02.1903
Дочь: Охонько Мария Фотиевна
Отец ребёнка: Дерека Фотий Филиппович
Рождение ребёнка
06.10.1905
Отец ребёнка: Дерека Фотий Филиппович
Рождение ребёнка
21.01.1907
Отец ребёнка: Дерека Фотий Филиппович
Рождение ребёнка
25.12.1909
Отец ребёнка: Дерека Фотий Филиппович
Рождение ребёнка
04.10.1912
Дочь: София Фотиевна
Отец ребёнка: Дерека Фотий Филиппович
Смерть
Неизвестно