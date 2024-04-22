Дерека (Улянченко) Елена Иларьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерека (Улянченко) Елена Иларьевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

20.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1877

Отец: Улянченко Илларий Петрович

Мать: Улянченко Елена Артемовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Дерека Фотий Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1903

Дочь: Охонько Мария Фотиевна

Отец ребёнка: Дерека Фотий Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1905

Сын: Дерека Сергей Фотиевич

Отец ребёнка: Дерека Фотий Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1907

Сын: Дерека Василий Фотиевич

Отец ребёнка: Дерека Фотий Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1909

Сын: Дерека Степан Фотиевич

Отец ребёнка: Дерека Фотий Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1912

Дочь: София Фотиевна

Отец ребёнка: Дерека Фотий Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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