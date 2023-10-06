Улянченко Иларий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко Иларий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1877

Дочь: Дерека Елена Иларьевна

Мать ребёнка: Улянченко Елена Артемовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1883

Сын: Уляченко Антоний Иларьевич

Мать ребёнка: Улянченко Елена Артемовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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