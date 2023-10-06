Улянченко Иларий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1877
Дочь: Дерека Елена Иларьевна
Мать ребёнка: Улянченко Елена Артемовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1883
Сын: Уляченко Антоний Иларьевич
Мать ребёнка: Улянченко Елена Артемовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно