Бодяка Ефросиния Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1878
Отец ребёнка: Бодяка Степан Петрович
Рождение ребёнка
09.10.1880
Дочь: Улянченко Евлампия Степановна
Отец ребёнка: Бодяка Степан Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1885
Дочь: Бодяка Марфа Степановна
Отец ребёнка: Бодяка Степан Петрович
Рождение ребёнка
29.08.1888
Дочь: Бодяка Анна Степановна
Отец ребёнка: Бодяка Степан Петрович
Рождение ребёнка
26.09.1891
Отец ребёнка: Бодяка Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно