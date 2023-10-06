Бодяка Ефросиния Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодяка Ефросиния Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1878

Сын: Бодяка Иван Степанович

Отец ребёнка: Бодяка Степан Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1880

Дочь: Улянченко Евлампия Степановна

Отец ребёнка: Бодяка Степан Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1885

Дочь: Бодяка Марфа Степановна

Отец ребёнка: Бодяка Степан Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1888

Дочь: Бодяка Анна Степановна

Отец ребёнка: Бодяка Степан Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1891

Сын: Бодяка Михаил Степанович

Отец ребёнка: Бодяка Степан Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодяка Степан Петрович

Смерть
Неизвестно
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