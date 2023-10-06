Бодяка Иван Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1878
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1900
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1900
Сын: Бодяка Яков Иванович
Мать ребёнка: Бодяка Александра Прокофьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1904
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бодяка Александра Прокофьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно