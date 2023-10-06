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Бодяка Иван Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1878

Отец: Бодяка Степан Петрович

Мать: Бодяка Ефросиния Прокофьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1900

Жена: Бодяка Александра Прокофьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1900

Сын: Бодяка Яков Иванович

Мать ребёнка: Бодяка Александра Прокофьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1904

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бодяка Александра Прокофьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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