Бодяка Тихон Петрович
Место рождения
Дата рождения12.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1864
Бракосочетание
?.01.1866
Жена: Бодяка Агафия Самсоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1886
Дочь: Бодяка Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Бодяка Агафия Самсоновна
Рождение ребёнка
12.08.1887
Дочь: Бодяка Наталия Тихоновна
Мать ребёнка: Бодяка Агафия Самсоновна
Рождение ребёнка
01.08.1888
Мать ребёнка: Бодяка Агафия Самсоновна
Рождение ребёнка
12.05.1891
Дочь: Винник Елена Тихоновна
Мать ребёнка: Бодяка Агафия Самсоновна
Рождение ребёнка
18.04.1894
Сын: Бодяка Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Бодяка Агафия Самсоновна
Рождение ребёнка
09.02.1897
Дочь: Ефросиния Тихоновна
Мать ребёнка: Бодяка Агафия Самсоновна
Рождение ребёнка
20.07.1899
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Бодяка Агафия Самсоновна
Рождение ребёнка
08.07.1911
Мать ребёнка: Бодяка Агафия Самсоновна
Смерть
Неизвестно