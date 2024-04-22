Бодяка (Пинчук) Агафия Самсоновна
Место рождения
Дата рождения24.12.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1865
Бракосочетание
?.01.1866
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1886
Дочь: Бодяка Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1887
Дочь: Бодяка Наталия Тихоновна
Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1888
Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович
Рождение ребёнка
12.05.1891
Дочь: Винник Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1894
Сын: Бодяка Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1897
Дочь: Ефросиния Тихоновна
Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1899
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1911
Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович
Смерть
Неизвестно