Бодяка (Пинчук) Агафия Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодяка (Пинчук) Агафия Самсоновна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

24.12.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1865

Отец: Пинчук Самсон Кондратьевич

Мать: Пинчук Феодосия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
?.01.1866

Муж: Бодяка Тихон Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1886

Дочь: Бодяка Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1887

Дочь: Бодяка Наталия Тихоновна

Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1888

Сын: Бодяка Василий Тихонович

Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.05.1891

Дочь: Винник Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.04.1894

Сын: Бодяка Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1897

Дочь: Ефросиния Тихоновна

Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1899

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Бодяка Антоний Тихонович

Отец ребёнка: Бодяка Тихон Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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