Винник (Бодяка) Елена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винник (Бодяка) Елена Тихоновна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

12.05.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1891

Отец: Бодяка Тихон Петрович

Мать: Бодяка Агафия Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Винник Афанасий Васильевич

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1910

Дочь: Винник Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.04.1911

Сын: Винник Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1913

Дочь: Винник Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1914

Дочь: Винник Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1916

Дочь: Винник Марина Афанасьевна

Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1917

Сын: Винник Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич

Оленовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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