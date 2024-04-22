Винник (Бодяка) Елена Тихоновна
Место рождения
Дата рождения12.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1891
Отец: Бодяка Тихон Петрович
Мать: Бодяка Агафия Самсоновна
Бракосочетание
31.01.1910
Рождение ребёнка
23.03.1910
Дочь: Винник Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1911
Сын: Винник Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1913
Дочь: Винник Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1914
Дочь: Винник Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1916
Дочь: Винник Марина Афанасьевна
Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1917
Отец ребёнка: Винник Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно