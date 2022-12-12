Оленовка
Чернігівська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
470Оленовка (Аленовка), с. казач. и вл.при рч. Загоровке.91225910371126Церквей православных 2.Показать скан
501Оленовский, хут. казач. и вл.при урочище Чесноковском.615366Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
76. Оленовка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Оленовке, дворов 331, жителей 1689, 2 церкви православных, 2 питейных дома, лавка, 4 ветряных мельниц Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-28639Оленівкаселоцентр сільської радир-н Борзнянськийсільрада Оленівська