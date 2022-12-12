село Оленовка, село Оленовка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Оленовка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Борзенский уезд
470Оленовка (Аленовка), с. казач. и вл.при рч. Загоровке.91225910371126Церквей православных 2.
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501Оленовский, хут. казач. и вл.при урочище Чесноковском.615366
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Борзненский уезд, Борзненская волость
76. Оленовка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Оленовке, дворов 331, жителей 1689, 2 церкви православных, 2 питейных дома, лавка, 4 ветряных мельниц Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28639Оленівкаселоцентр сільської радир-н Борзнянськийсільрада Оленівська
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