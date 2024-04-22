Винник Афанасий Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1891
Бракосочетание
31.01.1910
Жена: Винник Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
23.03.1910
Дочь: Винник Матрона Афанасьевна
Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
10.04.1911
Сын: Винник Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
01.01.1913
Дочь: Винник Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
20.07.1914
Дочь: Винник Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
20.02.1916
Дочь: Винник Марина Афанасьевна
Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
13.12.1917
Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна
Смерть
Неизвестно