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Винник Афанасий Васильевич

Место рождения

Безсалы, Полтавська область

Дата рождения

22.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1891

Отец: Винник Василий Емельянович

Мать: Винник Мотрона Мироновна

Безсалы, Полтавська область
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Винник Елена Тихоновна

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1910

Дочь: Винник Матрона Афанасьевна

Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.04.1911

Сын: Винник Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1913

Дочь: Винник Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1914

Дочь: Винник Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1916

Дочь: Винник Марина Афанасьевна

Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна

Оленовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1917

Сын: Винник Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Винник Елена Тихоновна

Оленовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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